Больше половины участников опроса Маска проголосовали за его уход с поста главы Twitter

Опрос, организованный Илоном Маском в воскресенье в соцсети Twitter, завершился. 57,5% участников голосования высказались за уход бизнесмена с поста главы одноименной компании, 42,5% проголосовали против, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Опрос продлился 12 часов, в нем приняли участие более 17,5 млн пользователей.

Маск при создании опроса пообещал "руководствоваться результатами голосования". Позднее он опубликовал два сообщения. В одном посте предприниматель привел пословицу "бойся своих желаний, они имеют свойство сбываться", в другом высказал мнение, что "те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают".

27 октября Маск закрыл сделку по покупке Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.