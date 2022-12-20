Трамп назвал свое возможное судебное преследование попыткой сорвать предвыборную кампанию

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его хотят отстранить от участия в выборах с помощью привлечения к ответственности за штурм его сторонниками Капитолия в январе 2021 года, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Люди понимают, что "Демократическое бюро расследований" стремится помешать мне баллотироваться на пост президента, поскольку они знают, что я выиграю, что вся эта история с моим судебным преследованием похожа на импичмент - пристрастная попытка оттеснить меня и Республиканскую партию", - отреагировал Трамп на решение спецкомитета Палаты представителей Конгресса США направить в Минюст запрос на возбуждение в отношении него уголовного дела.

"То, что не убивает, делает меня сильнее", - добавил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее спецкомитет Палаты представителей Конгресса США, расследующий обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, проголосовал за то, чтобы направить в Минюст запрос на возбуждение уголовного дела в отношении Трампа.

"Комитет Палаты представителей по событиям 6 января 2021 года настоятельно рекомендовал Минюсту возбудить уголовные дела против бывшего президента Дональда Трампа и его союзников", - следует из сообщения, опубликованного Associated Press.

В свою очередь Bloomberg отмечает, что участник слушаний демократ Джейми Раскин заявил, что доказательств, собранных комитетом, хватает для предъявления обвинений Трампу.

"Комитет считает, что доказательств более чем достаточно для уголовного преследования президента Трампа - за помощь и содействие тем силам, кто, штурмуя Капитолий, участвовал в нападении на США", - приводит агентство слова Раскина.

В среду 21 декабря спецкомитет должен опубликовать долгожданный отчет о своих выводах, сделанных в ходе расследования штурма Капитолия.