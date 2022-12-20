США могут нарастить добычу нефти и стать ее нетто-экспортером в 2023 году

США могут увеличить добычу нефти и стать ее нетто-экспортером (страной, продающей больше товаров, чем покупает) в 2023 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, другие страны в 2022 году рекордно увеличили закупки нефти из США, дойдя до показателя в 3,4 млн баррелей в сутки. Еще 3 млн баррелей экспорта составляют нефтепродукты. Также Штаты являются одним из основных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) на рынке.

В Reuters добавили, что европейские нефтеперерабатывающие компании покупают американские сорта нефти ради компенсации выпадающих объемов поставок из России. Кроме того, азиатский регион увеличил закупки до 1,75 млн баррелей в сутки.

В публикации указали, что в ноябре США уменьшили чистый импорт нефти до 1,1 млн баррелей в сутки, что стало рекордом с 2001 года. При этом, чтобы стать чистым экспортером, необходимо увеличить добычу нефти в следующем году, так как по прогнозам спрос на это топливо поднимется до 20,5 млн баррелей в сутки.