Запрет использовать TikTok госслужащим США войдет в бюджетный законопроект

Американские законодатели намерены включить в законопроект о финансировании деятельности правительства США на 2023 год положение о запрете использовать приложение TikTok на рабочих устройствах госслужащих. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, запрет будет включен в законопроект, голосование по которому состоится на текущей неделе. Меры будут распространяться только на служащих федеральных ведомств США и не затронут около 100 млн американцев, пользующихся соцсетью.

Reuters отмечает, что многие федеральные органы власти США, в том числе Белый дом, Пентагон, Министерство внутренней безопасности и Госдепартамент уже запретили пользоваться TikTok на принадлежащих государству устройствах. На данный момент власти 19 из 50 штатов США как минимум частично заблокировали доступ рабочих компьютеров к данной соцсети, пишет агентство.

В пятницу директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что американская разведка считает, что TikTok представляет угрозу для национальной безопасности США. По его мнению, китайские власти "имеют возможность" добиваться получения личных данных американских пользователей TikTok, а также контролировать то, какого рода материалы размещаются в этой социальной сети. По словам Бернса, это является "поводом для беспокойства".

В минувшую среду американские сенаторы одобрили законопроект, предусматривающий запрет на использование TikTok на рабочих электронных устройствах, принадлежащих федеральным правительственным ведомствам США. Законопроект, который был одобрен Сенатом единогласно, теперь должна будет рассмотреть Палата представителей Конгресса США, прежде чем он сможет поступить на подпись президенту страны Джо Байдену.