Apple планирует частично перенести производство MacBook из КНР во Вьетнам

Американская корпорация Apple намерена к середине 2023 года частично перенести производство своих ноутбуков MacBook из Китая во Вьетнам. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тем самым Apple пытается создать альтернативу для выпуска своей продукции за пределами КНР", - подчеркнул источник издания. Соответствующие планы корпорации связаны с конфликтами Вашингтона и Пекина в области технологий, а также нарушением производственных циклов, вызванным введением властями Китая ограничений из-за угрозы распространения коронавируса, отмечает Nikkei.

По данным газеты, Apple ежегодно производит от 20 до 24 млн MacBook, предприятия по сборке которых расположены в китайских городах Чэнду и Шанхай.