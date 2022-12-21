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В Калифорнии при землетрясении погибли не менее двух человек

США Материалы 21 декабря 2022 03:56 (UTC +04:00)
В Калифорнии при землетрясении погибли не менее двух человек

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По меньшей мере 2 человека погибли, примерно 11 пострадали в результате землетрясения, произошедшего во вторник в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Гумбольдт на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время проводится оценка причиненного ущерба. Более 70 тыс. домов и предприятий остались без электричества, свидетельствуют данные, размещенные на портале poweroutage.us.

По данным Геологической служба США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло во вторник в Калифорнии. Эпицентр подземных толчков находился в 21,6 км к северо-западу от города Фортуна с населением около 12 тыс. человек.

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