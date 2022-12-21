США заявили, что потолок цен не коснется отправленных до 5 февраля нефтепродуктов из РФ

Потолок цен на российские нефтепродукты не будет распространяться на поставки, загруженные на суда до 5 февраля 2023 года и доставленные до 1 апреля того же года. Такое пояснение опубликовано в среду на сайте Министерства финансов США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нефтепродукты российского происхождения, которые будут загружены на судно в порту загрузки до 00:01 (08:01 мск) 5 февраля 2023 года и разгружены в порту назначения до 00:01 (08:01 мск) 1 апреля 2023 года, не подпадают под ценовой потолок", - говорится в тексте.

Согласно заявлению ведомства, американские компании "могут продолжать предоставлять услуги, связанные с морской транспортировкой нефтепродуктов российского происхождения, закупленных по цене выше потолка", при выполнении этих условий.

Страны Группы семи, ЕС и Австралия ранее согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены позже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский ответ на объявленный Западом потолок цен на нефть ожидается скоро, сейчас согласовываются последние детали.