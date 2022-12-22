Сенат утвердил Линн Трейси новым послом США в России

Сенат Конгресса США полного состава в среду утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выдвинутую президентом США Джо Байденом в сентябре кандидатуру поддержали 93 законодателя, два сенатора проголосовали против. "Кандидатура утверждена", - заявил председатель слушаний.

Против утверждения Трейси проголосовал, в частности, американский сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки), который ранее блокировал голосование по выделению средств Украине. "Это ошибка - отправлять в Россию посла, поддерживающего включение Украины и Грузии в НАТО", - написал он в Twitter во время голосования.