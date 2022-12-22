США рассчитывают на помощь КНР в урегулировании по КНДР - Блинкен

Соединенные Штаты рассчитывают на помощь Китая в преодолении кризиса, вызванного ядерными и ракетными разработками КНДР. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции по итогам года госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Позвольте мне лишь добавить, что Китаю в этом предстоит сыграть важную роль. У него самые прочные и глубокие отношения с Северной Кореей. Считаю, что интересам Китая отвечает прекращение этого рода провокационных действий", - сказал шеф американской дипломатии, комментируя тему предполагаемой подготовки Пхеньяна к новому ядерному испытанию, а также его ракетных пусков. При этом Блинкен подтвердил, что будет просить руководство Китая повлиять на КНДР в ходе запланированного на начало будущего года визита в Пекин. "Ожидаю, что продолжу этот разговор, когда отправлюсь в Китай в начале следующего года - относительно того, что, как мы надеемся, предпримет Китай, чтобы убедить Северную Корею двигаться в другом направлении", - отметил глава внешнеполитического ведомства США.

По его словам, Вашингтон сохраняет готовность к двустороннему дипломатическому диалогу с Пхеньяном. "Мы заявили очень ясно, и наша позиция продолжает заключаться в этом: мы открыты для дипломатии без каких бы то ни было предварительных условий. Мы сохраняем приверженность денуклеаризации Корейского полуострова", - заверил Блинкен.