Литва за $47 млн закупит в США боевые БЛА

Литва закупит в США боевые беспилотные летательные аппараты (БЛА) и сопровождающее оборудование за €45 млн (примерно $47,6 млн). Об этом в четверг сообщило Минобороны балтийской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С приобретением данной техники Литва станет первой после самих США страной, обладающей этим эффективным вооружением", - приводятся в сообщении слова министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Вильнюс по договору, подписанному с американскими партнерами на этой неделе агентством оборонных ресурсов Минобороны, планирует закупить боевые БЛА нового поколения Switchblade 600. Они характеризуются особо точной оптикой, эффективными боеголовками для борьбы с танками и могут находиться в воздухе до 40 минут. Радиус поражения цели составляет 40 км от места запуска дрона.