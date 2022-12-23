В США высоко оценили вклад Египта в обеспечение стабильности региона

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла высоко оценил вклад Египта в обеспечение стабильности региона. Соответствующее заявление он сделал, выступая на телефонном брифинге в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Египет играет ключевую роль в обеспечении стабильности региона", - сказал Курилла. "США и Египет ведут военное сотрудничество десятилетия. На протяжении 30 лет Соединенные Штаты помогают Египту с подготовкой и оснащением большой и сильной армии, которая вносит вклад в обеспечение государственной безопасности и региональной стабильности", - заявил американский генерал, подчеркнув, что укрепление сотрудничества Каира и Вашингтона имеет большое значение для всего Ближнего Востока. Он рассказал, что три месяца назад в ходе визита в Каир встречался в том числе с главой Минобороны республики Мухаммедом Ахмедом Заки и обсуждал пути и возможности расширения такого сотрудничества.