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В США высоко оценили вклад Египта в обеспечение стабильности региона

США Материалы 23 декабря 2022 06:14 (UTC +04:00)
В США высоко оценили вклад Египта в обеспечение стабильности региона

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Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла высоко оценил вклад Египта в обеспечение стабильности региона. Соответствующее заявление он сделал, выступая на телефонном брифинге в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Египет играет ключевую роль в обеспечении стабильности региона", - сказал Курилла. "США и Египет ведут военное сотрудничество десятилетия. На протяжении 30 лет Соединенные Штаты помогают Египту с подготовкой и оснащением большой и сильной армии, которая вносит вклад в обеспечение государственной безопасности и региональной стабильности", - заявил американский генерал, подчеркнув, что укрепление сотрудничества Каира и Вашингтона имеет большое значение для всего Ближнего Востока. Он рассказал, что три месяца назад в ходе визита в Каир встречался в том числе с главой Минобороны республики Мухаммедом Ахмедом Заки и обсуждал пути и возможности расширения такого сотрудничества.

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