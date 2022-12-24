Байден одобрил продление финансирования правительства до 30 декабря

Президент США Джо Байден подписал в пятницу одобренную обеими палатами Конгресса инициативу о продлении финансирования правительства до 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В пятницу, 23 декабря, президент подписал закон <...>, который предоставляет федеральным ведомствам финансирование на 2023 финансовый год (начался 1 октября) на срок до 30 декабря 2022 года", - говорится в распространенном уведомлении.

Палата представителей Конгресса 23 декабря утвердила одобренный Сенатом проект бюджета страны на нынешний финансовый год объемом около $1,7 трлн. Однако, согласно американскому законодательству, глава государства не может подписать проект полноценного бюджета в день его утверждения Конгрессом. После его одобрения законодателями должно пройти определенное время. Именно из-за этого обе палаты Конгресса утвердили и инициативу о продлении финансирования правительства до 30 декабря. Таким образом, до следующей пятницы американский лидер должен подписать уже полноценный бюджет на нынешний финансовый год.