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Трамп назвал демократов радикальными марксистами

США Материалы 26 декабря 2022 00:22 (UTC +04:00)
Трамп назвал демократов радикальными марксистами

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Бывший президент США республиканец Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал действующего главу Белого дома демократа Джо Байдена "умственно отсталым". Соответствующую запись политик разместил в воскресенье в социальной сети True Social, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всех с Рождеством, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются разрушить нашу страну, и ФБР, которое незаконно принуждает и платит социальным и убогим медиа, чтобы они продвигали умственно отсталого демократа вместо блестящего, проницательного и любящего США Дональда Трампа", - сказал политик.

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