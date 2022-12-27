В США захотели ввести уголовную ответственность за дезинформацию о выборах

Члены Демократической партии США хотят ввести уголовное наказание за распространение недостоверной информации о выборах. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Уточняется, что планируется также создать автоматические системы регистрации избирателей. Кроме того, нововведения предполагают предварительную регистрацию подростков для участия в выборах и возвращение права голоса бывшим заключенным. Демократы приготовились перейти в наступление в следующем году, пишет издание.

Отмечается, что это связано с итогами промежуточных выборов в Конгресс США, а также с результатами голосований за определение губернаторов штатов. «На промежуточных выборах избиратели по всей стране отклонили наиболее ярко выраженных республиканских кандидатов, которые использовали ложные утверждения об американских выборах и пообещали изменить правила в интересах своей партии», — говорится в публикации. Свою победу на выборах демократы восприняли как право на то, чтобы сделать голосование проще и доступнее, указывает NYT.