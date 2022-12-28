В Конгрессе США 30 декабря обнародуют налоговые декларации Трампа

Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США намерен 30 декабря опубликовать налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа за период с 2015 по 2021 год, которые Минфин ранее передал законодателям. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на представителя комитета агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За публикацию этих документов комитет, в котором большинство за демократами, проголосовал 20 декабря. Однако, как поясняет Reuters, декларации не были обнародованы сразу в связи с наличием в них конфиденциальной информации, она будет скрыта при публикации.

Ранее адвокаты предыдущего американского лидера обратились в Верховный суд США с требованием запретить передачу деклараций законодателям в указанном комитете. Представители Трампа настаивали на том, что запрос конгрессменов из числа демократов на получение деклараций является незаконным и вызван лишь стремлением извлечь "политическую выгоду".