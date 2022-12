Байден не доверяет охранникам в Белом доме, среди которых есть сторонники Трампа

Президент США Джо Байден не доверяет некоторым из охранников в Белом доме из числа сотрудников Секретной службы США, поскольку они являются сторонниками бывшего американского лидера республиканца Дональда Трампа. Это утверждается в новой книге писателя и журналиста Криса Уиппла, выдержки из которой приводит в среду газета The Hill, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Более серьезной проблемой было беспокойство Байдена по поводу его группы охраны. Некоторые из этих людей симпатизировали [лозунгу] MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой" - главный политический девиз избирательной кампании Трампа в 2016 году - прим. ТАСС). Он не доверял им", - отмечается в книге The Fight of His Life: Inside Joe Biden’s White House, которая должна поступить в продажу 17 января.

"В Секретной службе работает огромное число белых экс-полицейских из южной части США, которые обычно придерживаются глубоко консервативных взглядов", - поясняет автор книги.

По его словам, недоверие Байдена к Секретной службе проявилось в том числе во время инцидента с псом президента, овчаркой Мейджором, который в марте 2021 года покусал одного из охранников Белого дома. Американский лидер, по информации Уиппла, не отрицал сам факт нападения собаки, однако "не верил деталям" инцидента, которые сообщила Секретная служба. "Рассуждая об обстоятельствах инцидента, Байден думал, что кто-то соврал", - говорится в книге.

Трамп оспаривал исход президентских выборов 2020 года, победу на которых одержал Байден. Он и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в некоторых штатах. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.