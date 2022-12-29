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США введут тестирование на COVID-19 для прибывших из Китая

США Материалы 29 декабря 2022 02:09 (UTC +04:00)
США введут тестирование на COVID-19 для прибывших из Китая

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Американские власти с 5 января введут обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих в страну авиарейсами из Китая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает издание Politico, ссылаясь на представителей администрации США.

Они отметили, что требование будет распространяться на всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом из китайских аэропортов они должны будут иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за двое суток до вылета.

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