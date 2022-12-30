Байден подписал бюджет объемом почти $1,7 трлн с пакетом помощи Украине

Президент США Джо Байден утвердил в четверг бюджет страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) объемом около $1,7 трлн, он предусматривает выделение $44,9 млрд на помощь Украине. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В четверг, 29 декабря 2022 года, президент подписал закон: H. R. 2617, "Закон о консолидированных ассигнованиях на 2023 год", предусматривающий консолидированные ассигнования на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2023 года, а также на оказание чрезвычайной помощи в связи с ситуацией на Украине и на другие цели", - отмечается в документе.