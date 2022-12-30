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SpaceX запустила ракету с израильским спутником дистанционного зондирования Земли

США Материалы 30 декабря 2022 11:57 (UTC +04:00)
SpaceX запустила ракету с израильским спутником дистанционного зондирования Земли

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Компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя с израильским спутником дистанционного зондирования Земли EROS-C3. Трансляция ведется на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Старт ракеты состоялся с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 23:38 по местному времени, он станет последним для SpaceX в этом году, всего компания осуществила 61 запуск за 2022 год.

Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в 10 запусках. Сотрудники SpaceX намерены вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю.

В начале XXI века два запуска спутников EROS осуществляла Россия с помощью ракеты-носителя "Старт-1". Запуски осуществлялись с космодрома Свободный.

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