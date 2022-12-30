Белый дом планирует отправить Салливана в Израиль на переговоры с Нетаньяху

Администрация США планирует направить помощника президента по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль для переговоров с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху по вопросам, связанным с политическим курсом нового правительства. Об этом в пятницу сообщил портал Axios со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации собеседников издания, визит может состояться в середине января. Как предполагается, Салливан встретится с Нетаньяху и новым главой Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Кроме того, Салливан встретится с доверенным лицом израильского премьера Роном Дермером, министром по стратегическим вопросам.

По словам израильских официальных лиц, с которыми поговорили журналисты портала, Нетаньяху хочет работать с администрацией Байдена по вопросам препятствования реализации ядерной программы Ирана и по достижению мирного соглашения с Саудовской Аравией.