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США и Южная Корея не обсуждают совместные ядерные учения - Байден

США Материалы 3 января 2023 05:14 (UTC +04:00)
США и Южная Корея не обсуждают совместные ядерные учения - Байден

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Президент США Джо Байден заверил, что его страна не ведет дискуссий с Южной Кореей о совместных ядерных учениях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Нет", - ответил Байден на вопрос журналиста о том, обсуждают ли США с Сеулом совместные ядерные учения прямо сейчас.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Вашингтон и Сеул обсуждают проведение совместных учений с использованием ядерных средств в целях укрепления "расширенного сдерживания".

"Теперь для эффективного расширенного сдерживания мы ведем переговоры с США о концепции совместного планирования и совместных учений с учетом ядерного потенциала, и США весьма позитивно относятся к этому", - сказал он в интервью газете "Чосон ильбо", опубликованном в понедельник.

Он добавил, что "ядерное оружие принадлежит США, но планирование, обмен информацией, учения и тренировка должны осуществляться совместно Южной Кореей и США".

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