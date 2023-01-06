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Пентагон заключил с Raytheon контракт на противокорабельные ракеты для Румынии на $208 млн

США Материалы 6 января 2023 06:54 (UTC +04:00)
Пентагон заключил с Raytheon контракт на противокорабельные ракеты для Румынии на $208 млн

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Пентагон заключил с американской корпорацией Raytheon контракт на производство противокорабельных ракет наземного базирования для Румынии более чем на $208 млн. Об этом сообщило в четверг американское оборонное ведомство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Компания Raytheon Missiles & Defense заключила контракт на создание морских ударных ракет для системы береговой обороны Румынии с фиксированной ценой на сумму $208 736 138. Этот контракт включает опционы, которые в случае исполнения доведут его общую стоимость до $217 млн", - говорится в документе, опубликованном на сайте Пентагона.

Ракеты будут производить в Германии, Норвегии, США и других странах. Работы должны быть завершены к сентябрю 2028 года.

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