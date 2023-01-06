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Главы МИД и Минобороны США и Японии проведут 11-12 января встречи в Вашингтоне

США Материалы 6 января 2023 08:46 (UTC +04:00)
Главы МИД и Минобороны США и Японии проведут 11-12 января встречи в Вашингтоне

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Главы внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии проведут 11-12 января встречи в Вашингтоне перед визитом в страну японского премьера Фумио Кисиды. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "министр [обороны США Ллойд] Остин и госсекретарь [Энтони] Блинкен 11 января проведут в Госдепартаменте совместную встречу с участием главы МИД Японии [Ёсимасы] Хаяси и министра обороны [Ясукадзу] Хамады".

На следующий день глава американского оборонного ведомства примет в Пентагоне своего японского коллегу, на встрече планируется обсудить вопросы стратегического сотрудничества двух стран.

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