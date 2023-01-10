Объем выбросов парниковых газов в США вырос на 1,3% в 2022 году

Объем выбросов парниковых газов в США вырос на 1,3% в прошлом году по сравнению с показателем 2021 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе, подготовленном аналитической компанией Rhodium Group, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это на 15,5% ниже показателя 2005 года, что характеризует, по оценкам экспертов, отклонение страны от курса на выполнение климатических обязательств. Таким образом, Соединенные Штаты "продолжают отставать в своих усилиях по достижению поставленной Парижским соглашением цели", отмечается в докладе. Она "предполагает сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году на 50-52% по сравнению с показателем 2005 года", напоминают эксперты.

Несмотря на пакет мер, предусмотренный законом о снижении инфляции, который был подписан американским президентом Джо Байденом в прошлом году, США "необходимо значительно активизировать усилия" для того, чтобы к 2025 году сократить объем выбросов углекислого газа на 26-28% ниже уровня 2005 года и продолжить работу над достижением заявленных климатических целей, говорится в отчете.

В 2015 году 197 стран приняли Парижское соглашение по климату в интересах борьбы с глобальным потеплением. Оно предусматривает существенное сокращение выбросов парниковых газов, что должно ограничить повышение глобальной температуры в нынешнем столетии до 2 градусов Цельсия. Среди мер, которые, по замыслу авторов данного документа, должны способствовать достижению этого, значатся развитие возобновляемых источников энергии и сокращение использования ископаемого топлива.