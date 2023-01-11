Байден заверил, что сотрудничает с Минюстом США после обнаружения его секретных документов

Американский президент Джо Байден заверил, что в полной мере сотрудничает с Министерством юстиции США, которое проводит проверку в связи с обнаружением секретных документов в офисе американского лидера в аналитическом центре. С этим заявлением он выступил во вторник на совместной пресс-конференции с лидерами Мексики и Канады по итогам саммита стран Северной Америки в Мехико, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Секретные бумаги, относящиеся к тому времени, когда Байден был вице-президентом США, были найдены в здании связанного с ним вашингтонского аналитического центра, который был открыт при поддержке Пенсильванского университета. По данным Белого дома, документы были обнаружены адвокатами Байдена в ноябре 2022 года. Бумаги находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год - до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах.

"Люди знают, что я очень серьезно отношусь к секретным документам, секретным данным", - подчеркнул президент США на пресс-конференции. "Когда мои юристы разбирались в моем офисе <...>, они нашли какие-то документы в коробке в закрытом шкафчике <...>", - отметил он. По словам Байдена, юристы выяснили, что обнаружили "несколько секретных документов" и сразу же обратились в Национальный архив США. Они, как заверил американский лидер, "незамедлительно передали [документы] в архив". Байден подчеркнул, что речь идет о "защищенном офисе".

"Меня оповестили об этой находке. Я с удивлением узнал, что какие-то государственные документы были доставлены в этот офис. Но я не знаю, что в этих документах. Мои юристы не давали рекомендаций, чтобы я выяснил, что это за документы. Я передал коробки [с документами], они передали коробки в архив. И мы в полной мере сотрудничаем в рамках проверки, которая, как я надеюсь, будет вскоре завершена. И тогда будет больше подробностей", - пояснил Байден.

По сведениям источников телеканала CNN, указанные документы касаются, в частности, данных американской разведки по Украине, Ирану и Великобритании.

Министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд распорядился провести проверку относительно того, как секретные документы оказались в здании аналитического центра. Проверка является предварительным шагом, после которого глава Минюста должен будет решить, необходимо ли дальнейшее расследование, а также назначение спецпрокурора, который занялся бы этим делом.