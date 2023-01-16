Списания активов крупнейших компаний США за год увеличились в шесть раз

Размер списаний крупнейшими американскими компаниями активов в 2022 году достиг $35,4 млрд. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times. Годом ранее этот показатель составлял $6,1 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На такие меры в 2022 году шли в основном медицинские и медиакомпании. Специализирующаяся на виртуальном здравоохранении Teladoc Health провела 2 списания на $10 млрд. В октябре американская телекоммуникационная корпорация Comcast списала более $8 млрд стоимости принадлежащей ей вещательной компании Sky.

Финансисты предупреждают, что с началом нового сезона годовой отчетности дополнительные списания могут оказаться неизбежными. Многие из фирм "совершили приобретения, но их ожидания, в том числе финансовые, не оправдались", сказал Джасмит Сингх Марва, управляющий директор фирмы Stout, предоставляющей оценочные услуги.

Правила финансовой отчетности в США требуют от компаний списывать стоимость активов, когда прогнозируемый объем денежных поступлений опускается ниже их балансовой стоимости. Несмотря на то, что такие действия не влияют на реальные денежные потоки фирм, они способствуют росту соотношения размера долга к активам, что может привести к увеличению стоимости заимствований.