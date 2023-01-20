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Байден намерен пройти регулярный медосмотр до конца января

США Материалы 20 января 2023 23:54 (UTC +04:00)
Байден намерен пройти регулярный медосмотр до конца января

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Президент США Джо Байден пройдет регулярный медицинский осмотр до конца текущего месяца, его результаты будут опубликованы. Об этом сообщила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как она отметила, осмотр будет проведен "до конца месяца". "Мы сделаем то же самое, что в прошлый раз, в 2021 году, когда мы в полной мере прозрачно представили данные о его медосмотре", - добавила Жан-Пьер.

В ноябре Байден, которому в 2022 году исполнилось 80 лет, заявил, что намерен завершить прохождение регулярного медицинского осмотра до конца 2022 года.

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