Байден 25 января объявит о решении поставить Украине танки Abrams

Президент США Джо Байден объявит в среду о решении поставить Украине танки Abrams. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams завтра, в среду", - приводит Al Jazeera слова американского чиновника. По словам собеседника телеканала, танки, которые Вашингтон намерен передать Киеву, "не возьмут со складов Пентагона, они будут законтрактованы".

Газета The Wall Street Journal 24 января сообщила со ссылкой на источники, что администрация США склоняется в пользу передачи Украине значительного количества танков Abrams. Как отмечает издание, этот шаг Вашингтона станет частью договоренности с ФРГ, которая предусматривает выделение Киеву небольшого числа германских танков Leopard 2, а также согласие Берлина на поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами.