В США с начала 2023 года произошло 40 случаев массовой стрельбы

Уже 40 случаев массовой стрельбы произошло в США с начала 2023 года. Об этом в среду сообщила исследовательская организация Gun Violence Archive в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Зафиксировано 40 случаев массовой стрельбы в 18 разных штатах за 25 дней 2023 года <...>, это самые высокие показатели с 2014 года", - сообщает организация.

24 января в результате стрельбы в американском городе Якима (штат Вашингтон) погибли три человека. 22 января 11 человек стали жертвами насилия с применением огнестрельного оружия в городе Монтерей (штат Калифорния).

По данным Gun Violence Archive, инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек. Более 37,9 тыс. человек в прошлом году получили ранения, в том числе 4,4 тыс. детей. Свыше 1,6 тыс. детей погибли.

Организация Gun Violence Archive была основана в 2013 году. Она ежедневно публикует статистические данные по инцидентам с применением огнестрельного оружия на основе информации, которую получает примерно из 7,5 тыс. источников.