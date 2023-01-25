Байден объявил о предоставлении Украине 31 танка Abrams

Президент США Джо Байден официально анонсировал поставки 31 танка американского производства M1 Abrams, а также другого оборудования в Украину.

Как передает Trend со ссылкой на Укринформ, об этом он заявил во время выступления в среду в Белом доме в присутствии главы Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты отправят Украине 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому батальону", - заметил президент США.