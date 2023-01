Умер американский певец Барретт Стронг

Американский певец и автор песен Барретт Стронг в воскресенье ушел из жизни. Ему был 81 год, сообщил музей звукозаписывающей компании Motown Records в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти легендарного певца и автора песен Барретта Стронга, исполнителя первого хита Motown Records", - говорится в сообщении.

Свою творческую карьеру Стронг начал в 1959 году. В конце того же года он записал песню Money (That's What I Want), которая со временем стала классикой рока. Ее исполняли такие известные группы, как The Beatles и The Rolling Stones. В 2011 году журнал Rolling Stones поместил композицию на 294-е место списка 500 величайших песен всех времен.