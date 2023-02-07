Байден распорядился помочь пострадавшей от землетрясения Турции

Президент США Джо Байден анонсировал оказание помощи Турции, на территории которой произошло разрушительное землетрясение, а также - через поддерживаемые США гуманитарные организации - Сирии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Моя администрация тесно сотрудничает с Турцией - нашим союзником по НАТО, и я санкционировал незамедлительную реакцию со стороны США. По моему указанию высокопоставленные американские официальные лица немедленно связались со своими турецкими коллегами для координации и оказания любой необходимой помощи", - говорится в заявлении Байдена, размещенном на сайте Белого дома.

По словам президента США, американские спасатели будут готовы начать поисковые работы в Турции и помочь пострадавшим и перемещенным лицам.

"Поддерживаемые США гуманитарные партнеры реагируют и на разрушения в Сирии", - добавил Байден.

"Джилл (первая леди США) и я были глубоко опечалены известием о разрушительных землетрясениях, которые к настоящему времени унесли тысячи жизней в Турции и Сирии. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всем тем, кто потерял дорогих близких, тем, кто ранен, и всем тем, кто увидел свои дома и предприятия разрушенными", - отмечается в заявлении.