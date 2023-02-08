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США будут защищаться в случае угрозы суверенитету со стороны Китая - Байден

США Материалы 8 февраля 2023 06:39 (UTC +04:00)
США будут защищаться в случае угрозы суверенитету со стороны Китая - Байден

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Вашингтон будет действовать для защиты США в тех случаях, когда шаги КНР угрожают американскому суверенитету.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

"Не сомневайтесь, что, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать ради защиты своей страны, что мы и дали понять на прошлой неделе. Так мы и поступили", - заявил президент США.

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