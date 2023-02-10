Пентагон упростил Грузии процесс получения военной помощи

Администрация Соединенных Штатов упростила Грузии процесс получения военной помощи. Об этом сообщил в четверг министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В январе Минобороны США уведомило Конгресс о своем намерении направить Грузии военную помощь на $33 млн. "Сегодня я рад объявить, что мы утвердили график предоставления помощи Грузии с учетом рисков с целью упростить Грузии процесс, благодаря которому она может запрашивать и приобретать жизненно важные военные средства, - сказал Остин. - Это решение отражает то значение, которое мы придаем нашим двусторонним отношениям в области обороны и нашему партнерству".

По версии главы Пентагона, в последнее время "Грузия углубляла свои связи с Западом и поддерживала свой путь к евроатлантической интеграции". "И за это время Грузия внесла значительный вклад в глобальную безопасность", - утверждал он.