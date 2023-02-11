Байден назвал успехом то, что ВС США сбили летательный аппарат над Аляской

Президент США Джо Байден назвал успехом то, что американские силы сбили летательный аппарат в районе штата Аляска, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Это был успех», — заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста по этому поводу.

10 февраля в Белом доме сообщили, что американские военные засекли и сбили аэростат над Аляской. Как заявил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби, сбитый американскими военными аппарат был на высоте 12 тыс. метров, его обломки упали на покрытые льдом морские пространства.

Позднее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер говорил о том, что военным США неизвестно о происхождении и возможностях сбитого над Аляской летательного аппарата. По словам представителя Пентагона, объект был размером с небольшую машину и не был сходен по размеру или форме с разведывательным аэростатом, который был сбит у побережья Южной Каролины до этого.

5 февраля сообщалось, что американские военные сбили парящий над территорией США несколько дней аэростат, принадлежавший КНР.