США проведут со странами Персидского залива переговоры по Ирану и борьбе с терроризмом

Сотрудники администрации США проведут консультации в Саудовской Аравии с 13 по 16 февраля с представителями стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по вопросам, касающимся Ирана, противовоздушной обороны (ПВО) и борьбы с терроризмом. Об этом, как передает Trend, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Согласно документу, на консультациях, которые пройдут в Эр-Рияде, основное внимание будет уделено трем приоритетным вопросам: «интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне и безопасности на море, Ирану и борьбе с терроризмом».

Уточняется, что в состав американской делегации войдут спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли, исполняющий обязанности координатора Госдепартамента по борьбе с терроризмом Кристофер Лендберг, заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул, а также другие дипломаты и военные.