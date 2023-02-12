В США начали расследование в отношении Neuralink Илона Маска

Министерство транспорта США начало расследование в отношении компании Илона Маска Neuralink, разрабатывающей чипы для мозга, проверка связана с обвинениям в ненадлежащей упаковке и транспортировке оборудования, которое могло быть заражено опасными для человека патогенами. Об этом сообщается на сайте телеканала CNBC со ссылкой на представителя ведомства, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В публикации отмечается, что на этой неделе группа по защите животных «Комитет врачей за ответственную медицину» (PCRM) направила письмо на имя министра транспорта США Пита Буттиджича, в котором утверждается, что представители организации получили документы, свидетельствующие о том, что в 2019 году Neuralink могла ненадлежащим образом обращаться с устройствами, извлеченными из мозгов приматов. В них мог быть вирус герпеса B и устойчивые к антибиотикам патогены, включая стафилококк и клебсиеллу.

Представитель ведомства рассказал, что расследование является «стандартной практикой», а ведомство проводит его для обеспечения соблюдения правил и общественной безопасности работников и населения.