В США заявили, что сбитые над Северной Америкой объекты были аэростатами

Объекты, сбитые на этой неделе в небе над Канадой и Соединенными Штатами, являлись аэростатами, заявил в воскресенье лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер, ссылаясь на выводы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ночью Джейк Салливан (помощник президента США по нацбезопасности - прим. ТАСС) провел для меня брифинг, - сказал Шумер в эфире телеканала ABC. - Они полагают, что это были именно аэростаты".

Сенатор уточнил, что уничтоженные на этой неделе шары значительно уступали в размерах аэростату, сбитому у побережья Южной Каролины 4 февраля, и находились на высоте порядка 12 км, что несет угрозу для функционирования гражданской авиации.

Помимо этого, Шумер заявил, что американские власти еще недавно ничего не знали о полетах иностранных аэростатов, однако теперь смогли получить ценную информацию. "Суть в том, что еще несколько месяцев назад мы ничего не знали об этих воздушных шарах, ни наша разведка, ни военные, - сказал он. - Сейчас же они узнают намного больше. И военные, и разведка сфокусированы на сборе и накоплении информации".

По мнению сенатора, инциденты с аэростатами выставляют КНР в плохом свете. "Я полагаю, что китайцы были унижены, пойманы на лжи, это реальная проблема для них. Думаю, что они откажутся от этого (практики запуска аэростатов - прим. ТАСС)", - сказал Шумер.

10 февраля представитель Пентагона сообщил, что истребитель F-22 сбил над Аляской летательный аппарат, который находился на высоте около 12 км. В субботу премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в Twitter, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки сбило неопознанный объект в небе над Северной Канадой. Объект был также сбит истребителем F-22. Как отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, этот объект изначально был обнаружен в небе над Аляской.

Ранее власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, он не представлял угрозы для людей на земле. 4 февраля американские ВС сбили этот "разведывательный шар" в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Он, как утверждает Пентагон, занимался "сбором важной информации". В связи с этим происшествием Блинкен отложил визит в Китай. МИД КНР выразил протест против нападок и клеветы со стороны США. Как пояснил Пекин, китайский метеорологический зонд оказался в воздушном пространстве Соединенных Штатов случайно.