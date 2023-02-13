Военные США "вывели из строя" объект над озером Гурон

Американские военные "вывели из строя" объект, который был обнаружен в воздушном пространстве над озером Гурон. Об этом написал в воскресенье на своей странице в Twitter член Палаты представителей США от штата Мичиган Джек Бергман, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я нахожусь в контакте с министерством обороны относительно операций в районе Великих озер. Военные США вывели из строя еще один объект над озером Гурон. Я благодарю пилотов наших истребителей за решительные действия", - отметил он.

"Американский народ заслуживает того, чтобы получить намного больше ответов на вопросы, чем у нас сейчас имеется", - добавил также Бергман.

О том, что Пентагон отслеживает объект в воздушном пространстве над озером Гурон, сообщила в Twitter другой член Палаты представителей от штата Мичиган Элисса Слоткин. По ее словам, военные "очень внимательно следили за объектом", при этом дополнительная информация о том, что он собой представлял, должна стать доступна в ближайшие дни, отметила она.

До этого Федеральное авиационное управление США (ФАУ) на время закрывало участок воздушного пространства над соседним озером Мичиган, расположенным между штатами Висконсин и Мичиган. Позднее уведомление аннулировали, воздушное пространство вновь открыли.

Представитель Пентагона 10 февраля сообщил, что истребитель F-22 сбил над Аляской летательный аппарат, который находился на высоте около 12 км. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 11 февраля сообщил в Twitter, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки сбило неопознанный объект в небе над Северной Канадой. Объект был также сбит истребителем F-22. Как отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, этот объект изначально был обнаружен в небе над Аляской.