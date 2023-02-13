Сбитый над Гуроном объект пролетал вблизи от значимых военных объектов - Пентагон

Объект, сбитый в воскресенье американскими военными в воздушном пространстве над озером Гурон на севере страны, представлял угрозу "из-за потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей", поскольку пролетал вблизи от значимых с точки зрения обеспечения национальной безопасности военных объектов. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая траекторию полета и имеющиеся данные, мы можем с должным основанием соотнести этот объект с сигналом РЛС, полученным в воздушном пространстве над Монтаной: [тот объект] пролетал вблизи от чувствительных с точки зрения национальной безопасности объектов министерства обороны", - указывается в тексте.

"Согласно нашей оценке, он не представлял прямой военной угрозы для каких-либо объектов на поверхности, однако мы считаем, что он представлял угрозу с точки зрения безопасности полетов, а также угрозу из-за потенциально имевшихся у него разведывательных возможностей", - подчеркнули в Пентагоне. Отмечается, что объект был сбит над озером Гурон истребителем F-16 в 14:42 по времени восточного побережья США.