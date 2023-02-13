Постпред США при ООН призвала открыть два новых пункта для трансграничной помощи в Сирии

США призывают Совет Безопасности ООН проголосовать по резолюции об открытии двух дополнительных пунктов для доставки трансграничной помощи в Сирии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении американского постпреда при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Гуманитарный кризис, вызванный землетрясениями в Турции и Сирии, требует срочных действий со стороны международного сообщества. Мы слышали призывы со стороны руководства ООН, что Совету Безопасности необходимо одобрить открытие двух дополнительных пунктов для доставки помощи людям на северо-западе Сирии, - сказала дипломат. - <�…> Мы должны немедленно проголосовать по резолюции <...>".

Пункт пропуска "Баб-эль-Хава", через который гуманитарная помощь доставляется на северо-запад Сирии из Турции, 9 февраля возобновил работу. Это единственный пункт пропуска, действующий в рамках одобренного Советом Безопасности ООН механизма трансграничной помощи. Его закрыли после землетрясения из-за повреждения дороги, его пропускная способность снижена.

Открытия дополнительных пунктов пропуска трансграничной помощи добиваются западные страны и ООН. Генсек всемирной организации Антониу Гутерриш 9 февраля выразил надежду на то, что члены СБ ООН смогут достичь согласия по открытию дополнительных пунктов пропуска помощи из Турции в Сирию. Сирия настаивает, что гуманитарная помощь на всей территории страны должна оказываться с ведома центральных властей в Дамаске.