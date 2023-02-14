В Нью-Йорке восемь человек пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов

Водитель грузовика в понедельник совершил наезд на пешеходов в городе Нью-Йорк, травмы получили восемь человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе полицейского управления города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел утром в районе Бруклин. Водитель грузовика заехал на тротуар, где находились пешеходы, а затем попытался скрыться от прибывших на место происшествия полицейских. Им удалось задержать нарушителя. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Как передает газета The New York Times со ссылкой на депутата городского совета от Бруклина Джастина Бреннана, наезд мог быть совершен преднамеренно. Официальных обвинений водителю грузовика пока не предъявлено.