Более половины рекламодателей приостановили сотрудничество с Twitter

Более половины рекламодателей, сотрудничающих с компанией Twitter, приостановили работу с ней из-за несогласия с политикой ее владельца Илона Маска. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Около 625 компаний, включая такие бренды, как Coca-Cola, Unilever, Wells Fargo, приостановили сотрудничество с Twitter после того, как Маск в конце октября приобрел корпорацию. С октября по 25 января ежемесячный доход от рекламы упал более чем на 60%, со 127 до $48 млн.

Ранее агентство Reuters информировало, что платформа пытается вернуть рекламодателей, предлагая им бесплатное размещение объявлений и больший контроль за ними. Американский предприниматель Маск сравнил Twitter с терпящим крушение самолетом, "несущимся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью". При этом он отметил, что проводимая им политика по сокращению расходов компании позволит завершить 2023 год без убытков.

27 октября Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Сразу после покупки он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.