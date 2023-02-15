Байден назначил Лейл Брейнард своим советником по экономике

Президент США Джо Байден объявил о назначении заместителя председателя Федеральной резервной системы Лейл Брейнард главой Национального экономического совета (NEC), сообщает Белый дом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Байден объявил о назначении ключевых членов своей экономической команды, включая Лейл Брейнард - главой Национального экономического совета"", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники писало о скором назначении Брейнард главным экономическим советником Байдена.

В конце января СМИ сообщали о том, что Брейнард является главным претендентом предпочтительным кандидатом на должность, которая освободится после ухода в отставку действующего главы NEC Брайана Диза.

В 2021 году Байден рассматривал ее кандидатуру на пост министра финансов или должность главы ФРС.