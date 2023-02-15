Маск заявил, что назначит директора Twitter к концу 2023 года

Американский предприниматель Илон Маск намерен назначить директора компании Twitter, обязанности которого он пока выполняет сам, к концу 2023 года. Об этом он заявил в среду, выступая по видеосвязи на Всемирном правительственном саммите, проходящем в Дубае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надо сначала стабилизировать компанию. Обеспечить ее финансовое здоровье. Планы на этот счет достаточно четко сформулированы. Так что, хотя я не уверен, но думаю, что это произойдет к концу года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

27 октября американский бизнесмен закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter. Сразу после покупки он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.