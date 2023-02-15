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Маск назвал искусственный интеллект главной угрозой человечеству

США Материалы 15 февраля 2023 10:15 (UTC +04:00)
Маск назвал искусственный интеллект главной угрозой человечеству

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Искусственный интеллект представляет собой главную угрозу человечеству, но также обладает и очень большим потенциалом. Об этом заявил американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск, выступая по видеосвязи на Всемирном правительственном саммите, проходящем в Дубае, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У него есть и положительные, и отрицательные стороны, - отметил Маск, отвечая на соответствующий вопрос об искусственном интеллекте. - Перспективы его применения огромны, но он также представляет и огромную опасность. Возьмем, например, ядерную энергетику. У нас есть производство ядерной энергии и есть ядерные бомбы".

"Так что, думаю, мы должны быть в определенной степени обеспокоены из-за этого. И нам нужно какое-то регулирование этой сферы", - добавил предприниматель.

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