Байден пообещал не допустить дефолта США

Президент США Джо Байден заверил в среду, что не допустит объявления страной дефолта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые из наших друзей-республиканцев в Палате представителей говорят о том, чтобы взять экономику США в заложники. <...> Они говорят, что если я не соглашусь с их экономическими планами, что было бы полностью безответственным, то они не собираются оплачивать государственный долг, который копился в течение 200 лет. Это не долг за этот или прошлый год. Мы сократили дефицит на $1,7 млрд за последние два года. Это обязательства, которые накопились за 200 лет. Я ясно дал понять <...>, что не намерен обсуждать вопрос о том, будем мы оплачивать свой долг или нет. Я не позволю этой стране объявить дефолт", - сказал президент, выступая на мероприятии в Мэриленде.

По словам Байдена, объявление дефолта "стало бы катастрофой" для США. Как считает глава государства, сейчас Конгресс, как и в прошлом, должен одобрить повышение потолка государственного долга без каких-либо условий.

Во время выступления президент США также напомнил, что в марте намерен представить свой проект бюджета на следующий финансовый год, который, как полагает американский лидер, позволит сократить дефицит на $2 трлн в течение 10 лет.

Ранее в среду Бюджетное управление Конгресса предупредило, что США грозит дефолт между июлем и сентябрем, если не повысить потолок государственного долга.