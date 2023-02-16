Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

В торговом центре в Техасе неизвестный начал стрельбу

США Материалы 16 февраля 2023 06:39 (UTC +04:00)
В торговом центре в Техасе неизвестный начал стрельбу

Читайте Trend в

Неизвестный открыл огонь в торговом центре в американском Эль-Пасо (штат Техас). Об этом в среду сообщила полиция города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция реагирует на выстрелы, произведенные в ресторанном дворике торгового центра Cielo Vista ["Сьело виста"] . Избегайте этого района", - говорится в заявлении правоохранительных органов, опубликованном в "Твиттере".

По сообщениям телекомпании Эн-би-си, как минимум один человек погиб, еще трое получили ранения.

Полиция подтвердила, что один подозреваемый в настоящее время находится под стражей.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости