В торговом центре в Техасе неизвестный начал стрельбу

Неизвестный открыл огонь в торговом центре в американском Эль-Пасо (штат Техас). Об этом в среду сообщила полиция города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Полиция реагирует на выстрелы, произведенные в ресторанном дворике торгового центра Cielo Vista ["Сьело виста"] . Избегайте этого района", - говорится в заявлении правоохранительных органов, опубликованном в "Твиттере".

По сообщениям телекомпании Эн-би-си, как минимум один человек погиб, еще трое получили ранения.

Полиция подтвердила, что один подозреваемый в настоящее время находится под стражей.