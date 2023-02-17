Байден заявил, что США не стремятся к новой холодной войне с КНР

Соединенные Штаты не стремятся к новой холодной войне с Китаем, но продолжат конкурировать с ним и сохраняют контакты в свете недавней истории с аэростатом. Об этом заявил в четверг президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы также продолжаем взаимодействовать с Китаем, как мы и делали на протяжении последних двух недель. Как я говорил с момента формирования своей администрации, мы стремимся к конкуренции, а не конфликту с Китаем. Мы не добиваемся новой холодной войны", - сказал американский лидер, выступая в Белом доме с краткой речью, которая была посвящена ситуации вокруг обнаружения китайского аэростата в воздушном пространстве США.

"Однако я не извиняюсь. И мы будем конкурировать. И мы будем ответственным образом управлять этой конкуренцией, чтобы она не превратилась в конфликт", - отметил Байден.

"Нынешний эпизод подчеркивает важность сохранения открытых линий связи между нашими дипломатами и профессиональными военными", - считает хозяин Белого дома. "Наши дипломаты будут взаимодействовать дальше, и я останусь на связи с президентом Си", - добавил Байден. При этом он сообщил, что рассчитывает вскоре провести новую беседу с китайским руководителем, не уточняя, когда именно может состояться такой контакт.