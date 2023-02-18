Байден назвал "эпидемией" ситуацию с массовой стрельбой в США

Президент США Джо Байден после массовой стрельбы в Миссисипи назвал "эпидемией" насилие с применением огнестрельного оружия в стране. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу заявлении Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С начала текущего года прошло 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовой стрельбы. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия - это эпидемия, и Конгресс должен действовать уже сейчас", - приводятся слова Байдена в сообщении.

Президент США также призвал к реформированию закона об оружии. "Это включает в себя требование проверки данных о всех продажах оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, <...> требования к безопасному хранению оружия и отмену иммунитета для производителей, которые сознательно распространяют боевое оружие на наших улицах", - подчеркнул Байден.